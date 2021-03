Irão quer ser alternativa ao Canal do Suez

“Um diplomata iraniano acredita que, que esteve bloqueado nos últimos dias, provocando danos de milhares de milhões de dólares diariamente”, referiu a estação televisiva iraniana Press TV.O diplomata em questão é Kazem Jalali, embaixador iraniano em Moscovo, segundo o qual. “Esta é uma opção superior ao trânsito do Canal do Suez”, defendeu.“O Irão, em conjunto com a Índia e a Rússia, está a avançar com a hipótese de um corredor marítimo e ferroviário que pode reduzir substancialmente o tempo e o custo do transporte de mercadorias da Índia para a Europa”, refere um relatório citado peloSegundo esta publicação israelita,através de um corredor comercial.

O Irão tem recentemente procurado desenvolver as suas ligações ferroviárias e rodoviárias e reabilitar os seus portos.

“Todos estes Estados querem garantir que a Europa é dependente deles. Os quatro são nações autoritárias e querem dominar as rotas comerciais para desempenharem um papel mais importante e, no caso do Irão e da Rússia, reduzir o poder dos Estados Unidos e do Ocidente em geral”, escreve oSegundo relatórios recentes, o Irão tem discutido cada vez mais o investimento em ferrovias e portos, procurando também melhores ligações com a Índia, o Paquistão e a Turquia. Como ligação direta à Índia, Teerão poderá vir a utilizar o porto iraniano de Chabahar.O Canal do Suez é considerado um dos mais importantes canais do mundo, por ser a rota comercial mais curta entre a Ásia e a Europa. Nos últimos seis dias esteve bloqueado pelo navio Ever Given, que lá ficou encalhado e, libertando a passagem a quase 400 embarcações.