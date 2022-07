Irão, Rússia e Turquia avaliam produção conjunta de veículos automóveis

"Há uma grande possibilidade de uma cooperação tripartida entre os fabricantes de automóveis e fabricantes de peças dos três países", disse Mohammadreza Najafi-Manesh, citado esta segunda-feira pela agência oficial islâmica IRNA.

Segundo Najafi-Manesh, foi a associação de fabricantes de automóveis e de peças da Turquia a propor a formação de um consórcio tripartido de produtores iranianos, russos e turcos para conceber e produzir automóveis individuais.

"Com uma população de cerca de 400 milhões de pessoas, e um mercado de pelo menos 800 milhões, se contarmos com as regiões vizinhas, estes três países podem captar um grande mercado para os seus produtos", afirmou Najafi-Manesh.

Com o conflito na Ucrânia após a invasão russa deste país, e com a grande necessidade russa de peças de fabrico iraniano, "esta ideia pode ser concretizada muito em breve", avançou o representante da associação.

As vantagens de tal projeto, acrescentou, incluem "fazer todas as peças de um carro com o potencial destes três países, evitar transferências de divisas para obter peças sobressalentes e a existência de mercados de exportação".

Neste momento, tanto a Rússia como o Irão estão sujeitos a sanções internacionais que os penalizam severamente em termos de comércio internacional.

A Turquia, que exporta anualmente mais de 12 mil milhões de dólares (11 mil milhões de euros) em peças sobressalentes, tem um potencial significativo na indústria de fabrico de peças.

Najafi-Manesh salientou ainda o que considera a elevada capacidade tecnológica russa, especialmente na produção de veículos pesados, bem como a existência de fábricas e linhas de produção para a montagem de vários automóveis no Irão.

De acordo com o último relatório publicado pela Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos Automóveis (OICA), o Irão chegou a ser classificado como o 19º maior fabricante de automóveis do mundo em 2021, no ano em que se produziram 893.298 veículos no país.