Irão sugere cooperação financeira entre muçulmanos para combater hegemonia dos EUA

Rohani propôs que os países muçulmanos criem um sistema bancário e financeiro entre eles, permitindo que se negoceie em moedas locais, assim como uma `criptomoeda` muçulmana para reduzir a dependência do dólar norte-americano e resistir aos efeitos da flutuação do mercado.

Insistiu que Washington tem usado as sanções económicas como as "principais ferramentas de hegemonia e para maltratar" outras nações e que, no caso do Irão, tentaram paralisá-lo com "as mais duras sanções", mas o país está a recuperar e a tornar-se menos dependente do petróleo.

"O mundo muçulmano devia estar a planear medidas para se livrar da dominação do dólar dos Estados Unidos e do regime financeiro norte-americano", declarou Rohani na abertura da conferência de três dias.

O chefe de Estado iraniano sugeriu igualmente que a conferência em Kuala Lumpur estabeleça um fundo conjunto para financiar a cooperação tecnológica entre nações muçulmanas e um centro de investigação em inteligência artificiar e ciberespaço.

A conferência conta com a participação da Turquia e do Qatar, mas não da Arábia Saudita e das duas maiores nações muçulmanas do mundo, a Indonésia e o Paquistão.

O Irão, persa e xiita, e a Arábia Saudita, árabe e sunita, são rivais e Riade rejeitou a conferência por não ser organizada pela Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), com sede no reino.

"Não é no interesse de uma nação islâmica realizar cimeiras e reuniões fora do quadro da OCI, em particular neste momento em que o mundo testemunha múltiplos conflitos", declarou na quarta-feira o secretário-geral da organização, Yousef al-Othaimeen à televisão Sky News Arábia.

Este tipo de reunião "enfraquece o islão e os muçulmanos", adiantou, sem nomear diretamente a Malásia.

Os serviços do primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, indicaram que a conferência "não visa criar um novo bloco".