Irlanda deve acelerar crescimento para 4,6% este ano e 5% em 2022

De acordo com as previsões da primavera da CE, apesar de ter sido o único país a crescer no ano passado, a uma taxa de 3,4%, a economia interna ainda estava a sentir o impacto das restrições da pandemia no início deste ano, mas espera-se uma recuperação no segundo semestre do ano.

"As exportações da Irlanda estão a beneficiar cada vez mais de um ambiente externo cada vez melhor", refere Bruxelas, considerando que "na primeira metade de 2021, os rendimentos das famílias permanecerão protegidos da crise pelo apoio do Estado"

Depois de se ter cifrado em 5,7% em 2020, a taxa de desemprego na Irlanda deverá subir para 10,7% em 2021 e voltar a cair para 8,1% em 2022, indicam as previsões da Comissão.

A taxa de inflação deverá subir de -0,5% em 2020 para 0,9% este ano e voltar a avançar para 1,3% em 2022.

Em relação ao défice, Bruxelas afirma que Dublin deverá permanecer em terreno negativo e apresentar um défice de 5% do PIB este ano e de 2,9% do PIB, em 2021.

Em 2020, o défice da Irlanda foi de 5% do PIB.

"Espera-se que o défice orçamental diminua a partir de 2022, mas os riscos para as perspetivas orçamentais permanecem elevados", sublinha Bruxelas.

A dívida pública da Irlanda deverá subir de 59,5% do PIB em 2020 para 61,4% este ano e voltar a cair para 59,7% do PIB em 2022.