Irlanda deverá manter forte crescimento, apesar de mais moderado

Lusa 11 Mai, 2017, 09:55 | Economia

Apesar destas perspetivas, Bruxelas alerta para os riscos das práticas das multinacionais no país e para as consequências do `Brexit`.

Segundo as previsões, o ritmo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Irlanda - que foi de 5,2% em 2016 - deverá desacelerar para 4% este ano e 3,6% em 2018.

O crescimento da economia irlandesa vai ser sustentado sobretudo pela procura interna apoiada na melhoria das condições do mercado laboral.

A taxa de desemprego na Irlanda - que foi de 7,9% no ano passado - deverá cair para 6,4% este ano e 5,9% em 2018.

Em relação à dívida pública da Irlanda, a Comissão prevê uma diminuição para 73,5% do PIB este ano e para 72,7% em 2018, depois de se ter cifrado em 75,4% do PIB em 2016.

Também para o défice do Estado da Irlanda, Bruxelas aponta para uma diminuição para 0,5% do PIB este ano e 0,3% em 2018, depois de se ter situado em 0,6% do PIB no ano passado.

No que toca à taxa de inflação, a Comissão prevê que esta suba para 0,6% este ano e 1,2% em 2018, depois de ter sido -0,2% no ano passado.