IRS vai ter mais dois escalões em 2018

Estes dois novos escalões resultam do desdobramento dos atuais segundo e terceiro escalões, que dizem respeito aos rendimentos que vão desde 7 mil aos 20 mil euros, que corresponde ao atual segundo escalão, e dos 20 mil aos 40 mil euros, ou seja, o terceiro escalão.



Os ganhos no IRS serão concentrados nos cinco primeiros escalões.



A proposta de Orçamento de Estado prevê ainda o aumento o mínimo de existência, ou seja, o patamar até ao qual os contribuintes ficam isentos de pagamento desta taxa.



Estas foram as principais conclusões de uma reunião esta sexta-feira entre o Governo e o Bloco de Esquerda. As medidas representam uma perda de mais de 440 milhões de euros para o Estado.



O Orçamento do Estado para 2018 é apresentado na próxima sexta-feira.