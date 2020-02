Isabel Camarinha deverá ser a nova secretária-geral da CGTP

Aos 59 anos Isabel Camarinha deverá sair do Congresso como a nova secretária geral da CGTP. É dirigente sindical desde 1991 mas foi como presidente do STAL,o sindicato que integra o comércio que se tornou conhecida ao defender o encerramento dos supermercados aos domingos e a contestar os baixos salários no sector.