Isabel dos Santos sai da estrutura acionista da Efacec

Em comunicado enviado à redação da RTP, o Conselho de Administração da Efacec Power Solutions adianta ainda que na sequência desta decisão de Isabel dos Santos "o Dr. Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Dr. Jorge Brito Pereira, renunciou ao cargo de Presidente da Assembleia Geral da Efacec Power Solutions, ambos com efeito imediato".





Isabel dos Santos solicitou ao Conselho de Administração "para iniciar, com efeito imediato, as diligências necessárias para concretizar a sua saída da estrutura acionista da Efacec Power Solutions, tendo o Conselho de Administração para esse efeito, desde já, nomeado assessores", lê-se no comunicado.





A empresária detém 67,2% do capital da Efacec.



Na mesma nota, a administração escreve que "a Comissão Executiva continua vinculada a princípios de independência e de uma gestão sã, diligência e boa fé e totalmente focada na concretização do plano de desenvolvimento de negócio para 2020, com atenção aos interesses de todas as suas partes interessadas, incluindo os seus clientes, colaboradores e fornecedores".





E termina a dizer que o "Conselho de Administração da Efacec Power Solutions reafirma uma palavra de tranquilidade e confiança a todos os nossos trabalhadores, clientes e fornecedores, certo de que, em conjunto, conseguiremos manter e reforçar a posição da Efacec como uma referência nos setores onde atua, retribuindo a confiança de centenas de clientes em todo o mundo".