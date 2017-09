Partilhar o artigo Isenções do IRS: Cristas critica a forma com o PM está a anunciar medidas do OE Imprimir o artigo Isenções do IRS: Cristas critica a forma com o PM está a anunciar medidas do OE Enviar por email o artigo Isenções do IRS: Cristas critica a forma com o PM está a anunciar medidas do OE Aumentar a fonte do artigo Isenções do IRS: Cristas critica a forma com o PM está a anunciar medidas do OE Diminuir a fonte do artigo Isenções do IRS: Cristas critica a forma com o PM está a anunciar medidas do OE Ouvir o artigo Isenções do IRS: Cristas critica a forma com o PM está a anunciar medidas do OE