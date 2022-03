ISP baixa 2,4 cêntimos no gasóleo e 1,7 na gasolina na próxima semana

O ISP do gasóleo e da gasolina vai reduzir-se em 2,4 e 1,7 cêntimos, respetivamente, na próxima segunda-feira, anulando o acréscimo da receita do IVA com o aumento do preço dos combustíveis previsto para a próxima semana.