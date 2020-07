"Isto é gozar com os portugueses", diz Rui Rio sobre venda imóveis do Novo Banco

Foto: António Cotrim - Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, reafirmou esta tarde a necessidade de uma investigação do Ministério Público ao Novo Banco, reafirmando que o Governo "nunca deveria ter pago" a esta instituição "sem aferir a seriedade das faturas".