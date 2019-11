Itália continua a preocupar Bruxelas

"A economia italiana estagnou no início de 2018 e ainda não demonstra sinais de recuperação significativa", observa a Comissão Europeia nas previsões de outono hoje divulgadas, nas quais indica que "os principais indicadores não sugerem uma recuperação" daquela economia na segunda metade de 2019.

Adicionalmente, o executivo comunitário afirma que "há crescentes sinais de que o enfraquecimento do setor de produção está a alastrar aos serviços", pelo que mantém as perspetivas de crescimento de Itália em 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019.

O cenário negro traçado por Bruxelas para Roma adensa-se no próximo ano, com a Comissão a rever em baixa o crescimento económico daquele país em 2020, fixando-o em 0,4%, uma descida de três décimas relativamente às anteriores estimativas, reveladas em julho.

"Em 2020, o crescimento deverá subir modestamente, apoiando-se na maior procura externa e num consumo doméstico moderado, que poderá ser parcialmente travado pelo enfraquecimento do mercado laboral", antevê o executivo comunitário.

Segundo as previsões de outono hoje divulgadas, os riscos para "as perspetivas de crescimento permanecem inclinadas no sentido descendente", com Itália a estar exposta a um novo enfraquecimento da economia global e a um potencial agravamento das condições de financiamento, dada a sua elevada dívida pública.

"Espera-se que o défice público e a dívida aumentem nos próximos anos", vinca o executivo, estimando que o primeiro indicador deve manter-se estável nos 2,2% do PIB este ano e elevar-se para 2,3% no próximo, enquanto o segundo deverá ascender dos 134,8% em 2018 para os 137,4% em 2021, como resultado "do fraco crescimento do PIB e da deterioração do saldo primário".

Bruxelas antevê que o impacto da subida do salário mínimo e de um novo sistema de reformas antecipadas, medidas introduzidas pelo Governo de Giuseppe Conte na primavera deste ano, será notado em 2020, incrementando os gastos públicos.

"Estas projeções também assumem que a renovação dos salários dos contratos da função pública para o período de 2019 a 2021 será acordada até ao final do próximo ano, aumentando a folha salarial em 2020", esclarece a Comissão, estimando que "uma nova revisão das despesas", juntamente com uma diminuição dos gastos do Governo no total de mil milhões de euros, ajudaria a conter "o crescimento da despesa pública".

Contudo, as taxas ambientais planeadas para 2020, assim como medidas já em vigor contra a fraude fiscal e as adicionais previstas para o próximo ano, podem garantir novas receitas ao Governo italiano, mitigando os efeitos destas novas despesas.

O pessimismo para Itália estende-se também ao emprego, com a Comissão a notar que os últimos dados do mercado laboral apontam para uma deterioração deste indicador, uma vez que "a produtividade laboral descendente poderá levar os empregadores a suprimir empregos ou a optar por soluções de curto prazo", sendo altamente improvável que a taxa de desemprego baixe dos 10% nos próximos três anos.

Também a taxa da inflação deverá cair para os 0,6% este ano, devido à quebra dos preços do petróleo, o que supõe uma revisão em baixa de duas décimas deste indicador relativamente às previsões anteriores.