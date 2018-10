Itália garante que não vai mudar Orçamento

RTP24 Out, 2018, 10:51 / atualizado em 24 Out, 2018, 11:59 | Economia

Numa entrevista à RTL 102.5, Matteo Salvini insistiu que o Orçamento expansionista, que eleva o défice para 2,4 por cento, é a única forma de diminuir a dívida pública.



“Os italianos vêm primeiro… A Itália não quer continuar a ser um servente de regras idiotas”, garantiu Salvini, líder do Liga, partido de extrema-direita que governa com o Movimento 5 Estrelas.



"De Bruxelas até podem mandar 12 cartas, os orçamentos não vão mudar", disse o também ministro do Interior à estação de rádio Rtl.



"Estamos aqui para melhorar a vida dos italianos, a mim parece-me um ataque com preconceitos (...) É um ataque à economia italiana porque alguém quer comprar as nossas ações a baixo custo", acrescentou.



"Todos os orçamentos que passaram por Bruxelas nos últimos anos aumentaram a dívida italiana em 300.000 milhões de euros", afirmou Salvini na mesma entrevista em que defendeu a estratégia do governo tem de fazer “o contrário” do que fizeram governos anteriores que realizaram Orçamentos mais aceitáveis por Bruxelas.







Ainda na terça-feira, enquanto os comissários europeus estavam reunidos, o primeiro-ministro italiano dava uma entrevista à agência Bloomberg para minimizar o impacto que pode advir do braço-de-ferro com Bruxelas.



Num tom conciliatório, Giuseppe Conte disse estar ansioso por explicar os contornos do plano a Bruxelas, mas admitiu que Roma "não tem plano B", uma vez que Bruxelas exige mudanças sem precedentes na exigência de cumprimento das regras europeias.



As principais bolsas europeias estavam esta quarta-feira em alta, depois das fortes baixas de terça-feira resultantes da situação política em Itália e das tensões geopolíticas originadas pela morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita na Turquia.





A Itália elaborou objetivos para 2019 que preveem um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), uma dívida de 130% e um crescimento de 1,5%.Os números preocupam a Comissão Europeia que considera que os números sobre o crescimento são demasiado otimistas o que pode provocar o "risco" de aumento do défice da dívida.Salvini afirmou que "segundo as previsões de Bruxelas" a Itália vai crescer 0,9%, mas, de acordo com o ministro, o governo italiano vai conseguir um crescimento maior."Como se paga a dívida com um crescimento de 0,9%? Nós propomos uma receita diferente porque apostamos no crescimento de Itália", sublinhou.Apesar do tom desafiador do Orçamento, Salvini argumentou que a moeda única não está em causa.“Não queremos abandonar o Euro ou a União Europeia”, garantiu.c/Lusa