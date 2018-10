Itália no centro das atenções do Eurogrupo

Andrea Neves - correspondente da Antena 101 Out, 2018, 15:51 / atualizado em 01 Out, 2018, 15:54 | Economia

O Governo italiano admitiu que quer subir o défice para 2,4 por cento do PIB nos próximos três anos e fez soar os alarmes também entre os países da Zona Euro.



Na reunião da tarde desta segunda-feira, no Luxemburgo, o presidente do Eurogrupo começou por lembrar que o tema não está na agenda, mas admitiu que está em contacto com o ministro italiano das Finanças por causa do processo orçamental.



“Há questões que se levantaram após sabermos da trajetória para o défice proposta pelo Governo italiano, mas não há submissão de um documento formal com todo o detalhe que estas coisas precisam para ser esclarecidas. Sabemos, porque estou e contacto com o ministro das finanças italiano, que há debates em Itália sobre as medidas orçamentais para o ano que vem", afirmou.



Mário Centeno diz que é preciso ter um conhecimento completo da informação orçamental para que seja possível uma avaliação completa e que por isso é preciso esperar. Mas acrescenta: “Sabemos que há um conjunto de princípios de gestão orçamental que devem ser seguidos por todos os países que estão na área do euro. A Itália é um importantíssimo país da área do Euro e também por isso, temos que estar atentos e seguir os desenvolvimentos em Itália”.



À chegada, o ministro da Economia de Itália, Giovanni Tria, foi curto nas declarações, mas disse que os parceiros da Zona Euro devem estar tranquilos e que vai tentar explicar o caminho que o país está a traçar.



Recorde-se que o Governo italiano decidiu aumentar o défice para os 2,4 por cento do PIB nos próximos três anos, mesmo contra os avisos do ministro da Economia, que não queria subir a derrapagem orçamental acima de 1,6 por cento. Um rumo que o comissário com a pasta da Economia e das Finanças considera que pode ter ganhos políticos a curto prazo, mas que, no fim, terão de ser sempre os cidadãos a pagar.



Pierre Moscovici realça que ainda é cedo para tirar conclusões, mas que a linha orçamental italiana implica um desvio significativo dos compromissos assumidos.



“O Governo italiano quer aumentar a despesa pública, o que pode ser popular a curto prazo e até significar ganhos políticos, mas é preciso dizer à verdade aos italianos: dizer-lhes quem paga e no fim quem paga são os cidadãos. Que eu saiba, a Itália é o único país da zona euro que terá em 2019 uma politica expansionista e a grande questão é se esta politica é credível e eficaz”.

A reforma da Zona Euro

Dos temas em agenda destaca-se a importância do Mecanismo Europeu de Estabilidade que o presidente do Eurogrupo quer que possa ser dotado de uma linha de crédito que permita aos países poder aceder sem ter que passar “pelo estigma de um programa”.



“É um importante instrumento que a União Europeia e os países da área do euro têm para gerir crises. Sabemos todos a importância que teve nos processos de programas que ocorreram na Europa nos últimos anos. Agora estamos no momento de dotar o mecanismo de estabilidade europeu de instrumentos que permitam também prevenir crises”, salientou Mário Centeno à entrada para esta reunião.



O Mecanismo Europeu de Estabilidade está preparado para conceder ajuda financeira até 500 mil milhões a um ou mais países em dificuldades para proteger a integridade e a coesão da zona euro em situações de crise financeira.



Em troca de taxas de juro mais baixas do que as oferecidas pelo mercado, o Mecanismo exige condicionamentos estritos da politica económica.