Partilhar o artigo Itália quer dialogar com Bruxelas para evitar procedimento por défice excessivo Imprimir o artigo Itália quer dialogar com Bruxelas para evitar procedimento por défice excessivo Enviar por email o artigo Itália quer dialogar com Bruxelas para evitar procedimento por défice excessivo Aumentar a fonte do artigo Itália quer dialogar com Bruxelas para evitar procedimento por défice excessivo Diminuir a fonte do artigo Itália quer dialogar com Bruxelas para evitar procedimento por défice excessivo Ouvir o artigo Itália quer dialogar com Bruxelas para evitar procedimento por défice excessivo

Tópicos:

Democrático, Interno Brito PIB, Luigi Di, PDE,