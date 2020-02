IVA da eletricidade vai continuar nos 23 por cento

O IVA da eletricidade não vai baixar. Vai continuar nos 23 por cento. Foi a questão mais polémica do debate do Orçamento do Estado mas prevaleceu a decisão do Governo. O PSD insistiu na redução do IVA mas no final acabou por optar pela abstenção porque não foram aprovadas contrapartidas. António Costa acusou o PSD de ter protagonizado "cenas patéticas".