"Já apresentámos um plano urgente" para GMG "mas precisamos de resposta"

Marco Galinha falava na comissão parlamentar de Cultura, comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

"Já apresentámos um plano urgente, mas também precisamos de resposta", afirmou o gestor, que é dono do grupo Bel, que sublinhou que é "importante que se arranje uma solução".

"Estamos a falar do grupo mais valioso, estas são as marcas mais valiosas da língua portuguesa", referiu Marco Galinha, que por várias vezes disse aos deputados: "Contem comigo sempre" para encontrar com uma solução para a GMG.

Durante a audição, disse ainda ter ficado "surpreso com a equipa de gestão" escolhida pelo fundo World Opportunity Fund (WOF).

"Na verdade quem falhou aqui foi o fundo, havia compromissos, planos assinados", prosseguiu o gestor, salientando que este deve "ter alguma razão para explicar" a atual situação, nomeadamente o não pagamento dos vencimentos de dezembro.

"Não percebo porque é que isto aconteceu", comentou.