Já há mais reservas para hotéis e empreendimentos do Algarve

Elidérico Viegas está otimista depois da abertura do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido, em vigor desde ontem.A temporada do Golfe começa em setembro e prolonga-se até março. Elidérico Viegas conta com a estação alta desse setor para potenciar o relançamento da atividade de alojamento na região algarvia.





No 1º semestre do ano, as receitas do turismo no Algarve atingiram 3,4 mil milhões de euros, menos 54% do que no mesmo período do ano passado.





As despesas registaram uma quebra de quase 44% e o saldo da balança turística situou-se em 2,1 mil milhões de euros - quase metade do valor registado no 1º semestre do ano passado.