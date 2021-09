Já pode ser subscrito o novo produto de poupança do Estado

Os certificados do Tesouro Poupança Valor vão substituir o produto agora em vigor, mas oferecem juros mais baixos aos aforradores. O Ministério das Finanças explica que reformulou os Certificados do Tesouro tendo em conta as atuais condições do mercado com as taxas em mínimos.