Jack Dorsey deixa liderança do Twitter

"Decidi deixar o Twitter porque creio que a empresa está preparada para continuar sem os seus fundadores. A minha confiança em Parag como CEO do Twitter é profunda", explicou Jack Dorsey, em comunicado.

As ações do Twitter tinham sido hoje suspensas no índice Nasdaq pouco depois da abertura de Wall Street, onde chegaram a subir 10% nas operações prévias, à espera da notícia. Depois recomeçaram a negociar e subiam 2,9% às 16:30 (hora de Lisboa).

Dorsey vai permanecer no cargo até que o seu mandato expire, aguardando a reunião de acionistas de 2022.

O empresário criou a plataforma em 2006 com a ideia de ser uma ferramenta de comunicação entre amigos e conhecidos, mas com os anos, esta transformou-se num fórum de atualidade, caracterizado pela informação imediata, o que coloca desafios importantes.

O Twitter, com uma capitalização de mercado de 37.600 milhões de dólares, perdeu cerca de 10% do seu valor desde o início do ano, após três trimestres de perdas que ascenderam a 403 milhões de dólares.

Apesar dos resultados trimestrais negativos, a rede social divulgou no seu último relatório que tem 211 milhões de utilizadores ativos diários em todo o mundo e que prevê atingir 315 milhões em finais de 2023.