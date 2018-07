Japão aprova lei que permite abertura de casinos a partir de meados de 2020

Lusa21 Jul, 2018, 08:28 | Economia

A lei, que define os termos e condições concretas para o estabelecimento de casinos, foi recebida com fortes críticas por parte da oposição, que teme o flagelo da dependência do jogo.

Um estudo de 2017 do ministério da saúde revelou que cerca de 3,2 milhões de pessoas, cerca de 3,6% da população adulta, eram consideradas viciadas no jogo, muito mais do que se verificava em outros países - 1,2% na França, 0,4% na Itália e 0,2% Na Alemanha.

No final de 2016, uma primeira proposta tinha sido aprovada após de anos de debate. Desta vez, um novo passo foi dado com a votação do Senado, um mês após a `luz verde` dada pela Câmara dos Representantes do Japão (câmara baixa nipónica), autorizando a construção de três `resorts` integrados que podem incluir, além de casinos, centros de conferência, hotéis, restaurantes, teatros e outros locais de entretenimento.

"Não se trata apenas de casinos", disse o porta-voz do governo Yoshihide Suga, durante uma conferência de imprensa realizada antes da votação.

"Estes espaços terão como objetivo aumentar o número de turistas em todo o Japão", contribuindo para que se torne "uma grande nação de turismo" e, assim, apoiar aquela que é a terceira maior economia do mundo, sublinhou.

Os operadores de casinos têm mostrado grande interesse em se instalarem no Japão, muito por causa do crescente fluxo de turistas chineses e do entusiasmo de muitos segmentos da população pelo jogo.

Economistas projetam um mercado anual de 2.000 a 3.700 bilhões de ienes (entre 15,3 e 28 mil milhões de euros), uma receita extra para os governos estaduais e locais, uma vez que a tributação é fixada em 30%, a dividir também com o governo central.

Entre a população, no entanto, poucos são a favor da lei. De acordo com uma pesquisa recente da agência de notícias Jiji, 62% dos entrevistados manifestaram-se contra e apenas 22% apoiam a lei.

Para responder às preocupações sobre o risco do vício em jogos de azar, a lei prevê uma taxa de entrada de 6.000 ienes (46 euros) para residentes do arquipélago e limita para dez o número de visitas por mês.

Operadores de jogo como a MGM Resorts International, Wynn Resorts e Las Vegas Sands Corporation já manfifestarm interesse em instalar casinos no Japão.