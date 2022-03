Japão aprova orçamento recorde de 805.500 ME

A câmara baixa do parlamento japonês aprovou o montante para o ano fiscal que terá início no Japão a 01 de abril, após ter sido validado pela câmara alta em fevereiro.

Esta foi a terceira promulgação mais rápida do orçamento japonês no Japão do pós-guerra e o 10.º ano consecutivo em que aumentou.

A maior rubrica orçamental destina-se à segurança social, um terço do total, para fazer face ao rápido envelhecimento da população e consequente impacto nos cuidados de saúde e nas pensões.

As despesas com a defesa atingiram também um novo máximo histórico de 5,4 triliões de ienes (40,5 mil milhões de euros).

O Japão procura financiar o desenvolvimento de novas tecnologias e aumentar os meios militares em resposta à crescente atividade da China no Indo-Pacífico, bem como para contrariar a ameaça dos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, cujos testes de armamento aumentaram para novos máximos este ano.

Em termos de resposta à pandemia de covid-19, o Governo japonês assegurou cinco triliões de ienes (37,5 mil milhões de euros) como fundos de reserva para medidas futuras, o mesmo montante dedicado no ano fiscal de 2021, e que pode gastar sem aprovação prévia da Dieta (parlamento).

O potencial estímulo adicional para lidar com o aumento dos preços dos combustíveis e das mercadorias, na sequência da invasão russa da Ucrânia e a forma de o financiar continua a estar no centro das atenções.

O Japão é considerado o país com a pior saúde fiscal entre as potências desenvolvidas, com uma dívida superior a 250% do produto interno bruto (PIB).