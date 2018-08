Japão desembolsa 6,9 milhões de euros para centros de formação profissional em Moçambique

Lusa21 Ago, 2018, 08:59 | Economia

Toshio Ikeda afirmou que a verba será destinada aos centros de formação da Machava, na província de Maputo, sul de Moçambique, Nacala, província de Nampula, norte, e Quelimane, província da Zambézia, centro.

"O Governo do Japão entende que a formação do capital humano, principalmente da formação de mão-de-obra qualificada, é primordial para o desenvolvimento do país", declarou Ikeda, durante a assinatura do respetivo memorando de entendimento.

Por seu turno, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco, disse que as obras nos centros de formação vai gerar impacto ao nível da criação de emprego.

"O país encontra-se numa fase onde a dinâmica do desenvolvimento económico e social impõe exigências e habilidades cada vez mais complexas, por isso a necessidade de dotar os moçambicanos de capacidades e níveis de especialização diversificada para responder aos novos desafios", declarou José Pacheco.