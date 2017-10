Japão investiga alcance da falsificação de dados materiais da siderúrgica Kobe Steel

Lusa11 Out, 2017, 07:16 | Economia

As consequências do novo caso de falsificação de dados por parte de uma empresa nipónica poder-se-ão estender aos setores automóvel, aeronáutico ou de equipamento militar, segundo as autoridades que investigam se a manipulação representa riscos relativamente à segurança dos materiais fabricados pela Kobe Steel.

"Trata-se de um ato inapropriado num setor que deve cumprir todas as normativas e, por isso, estamos a pedir para que esclareçam as causas e também envidem esforços para recuperar a confiança" dos clientes, afirmou o vice-porta-voz do Governo, Kotaro Nogami, em conferência de imprensa.

A Kobe Steel admitiu, no passado domingo, a manipulação dos certificados de inspeção de alguns dos seus produtos, os quais foram "reescritos de forma inapropriada e enviados como se cumprissem as especificações", explicou a empresa nipónica.

Os dados manipulados estarão relacionados com as caraterísticas de resistência e outros detalhes técnicos de materiais como ferro, alumínio ou cobre, afetando mais de duas centenas de empresas fornecidas pela Kobe Steel, segundo os `media` japoneses.

As ações da empresa, uma das maiores siderúrgicas do Japão, `afundaram` 21,9% na terça-feira, um desempenho negativo que continuava a registar-se hoje a meio da sessão na praça financeira de Tóquio, ao sofrerem uma desvalorização de quase 20%.

O porta-voz do governo japonês não quis pronunciar-se sobre o número total de empresas beliscadas pelo escândalo, dado que as mesmas "ainda estão a analisar o impacto", apesar de admitir a possibilidade de o próprio Ministério da Defesa estar entre os afetados.

Entre os clientes da Kobe Steel que fabricam equipamento militar para o Ministério da Defesa e adquiriram materiais cujos dados foram manipulados figuram a Mitsubishi Heavy Industries, a Kawasaki Heavy Industries, a Subaru e a IHI, indicou o governo japonês na terça-feira.

A manipulação dos dados técnicos dos materiais afetou no último ano 19.300 toneladas de produtos de alumínio laminado e extrudado, cerca de 19.400 peças de alumínio fundido e forjado, além de aproximadamente 2.200 toneladas de produtos de cobre, apesar de a prática remontar há, pelo menos, uma década, reconheceu a Kobe Steel.

As autoridades japonesas apelaram aos fabricantes automóveis e aeronáuticos do país para verificarem as características técnicas reais dos componentes que foram fornecidos pelo Kobe Steel.

O jornal económico japonês Nikkei noticiou hoje que pelo menos seis fabricantes automóveis figuram entre os destinatários de produtos em alumínio da siderúrgica cujos dados técnicos foram alterados, incluindo Nissan, Honda e Toyota.