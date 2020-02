Japão regista maior queda trimestral do PIB em cinco anos

Uma recessão, que consiste em dois trimestres consecutivos de declínio, parece assim provável devido às repercussões ainda difíceis de medir do surto do coronavírus, designado Covid-19.

O Japão é atualmente o segundo país com mais casos, a seguir à China.

O PIB do país caiu 1,6%, entre outubro e dezembro passado, comparativamente aos três meses anteriores, depois de o Governo ter aumentado o IVA na maioria dos bens e serviços de consumo, de 8% para 10%, em outubro passado.

A procura doméstica caiu assim no último trimestre 8%, em termos homólogos.

Trata-se do primeiro declínio em cinco trimestres e confirma as previsões dos analistas. No entanto, é mais grave do que o esperado e o pior desde abril de 2014.

Os dados relativos ao último trimestre colocam o crescimento anual da economia japonesa em 0,7%, afirmou o Governo. No entanto, trata-se de um número que pode ser revisto posteriormente, assim como o do quarto trimestre.

A notícia levou a uma queda hoje no índice de ações de referência Nikkei 225.

O surto do novo coronavírus vai provavelmente afetar várias atividades da economia japonesa.

Além de uma queda acentuada de turistas chineses, essenciais nos últimas anos para sustentar o crescimento no Japão, empresas japonesas tiveram também que interromper ou ajustar a produção devido a interrupções na cadeia de fornecimento ou encerramento de fábricas na China.

É provável também que o consumo caia à medida que as pessoas evitam multidões.

Para Takashi Shiono, da Credit Suisse Securities, "as repercussões do coronavírus devem ser temidas no setor dos serviços".

O surto poderá ter um impacto ainda maior no país, onde os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 vão realizar-se em menos de seis meses.