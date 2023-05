Japonesa Astellas anuncia compra de biofarmacêutica norte-americana por 5,3 MME

A norte-americana Iveric Bio vai tornar-se numa filial da empresa japonesa, permitindo a entrada da nipónica Astellas no mercado dos medicamentos para pessoas com problemas de visão da retina de uma forma "inovadora", sublinhou em comunicado.

"Temos o prazer de celebrar um acordo com a Iveric Bio, uma empresa com uma experiência excecional em (...) terapias inovadoras no campo da oftalmologia", afirmou o presidente e diretor executivo da Astellas, Naoki Okamura, citado no comunicado.

A Astellas tem presença em mais de 70 países, centrando-se na criação de medicamentos para combater doenças comuns ou de "alta necessidade", enquanto a Iveric Bio é uma empresa biofarmacêutica centrada na descoberta e desenvolvimento de novos tratamentos para doenças da retina.