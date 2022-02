Japonesa Toyota ganha 17,5 mil milhões de euros em nove meses

Apesar dos problemas de abastecimento e do aumento dos preços dos materiais, a Toyota aumentou o lucro operacional em 67,9% nos primeiros nove meses do ano fiscal japonês para 2,5 biliões de ienes (19,1 mil milhões de euros), de acordo com o relatório financeiro.

As receitas de vendas da Toyota aumentaram 19,2% nos nove meses para 23,2 biliões de ienes (176,3 mil milhões de euros), um crescimento que a empresa atribuiu aos esforços promocionais e de marketing para reforçar as vendas dos concessionários e fornecedores, e ao "aumento da atratividade" dos produtos.