JD.com investe 356 milhões de euros na Farfetch e fecha parceria para marcas de luxo na China

Lusa 22 Jun, 2017, 14:51 / atualizado em 22 Jun, 2017, 14:52 | Economia

O fundador e presidente executivo da JD.com, Richard Liu, vai integrar a administração da Farfetch, plataforma de comércio eletrónico de marcas de moda de luxo, segundo um comunicado hoje divulgado pela tecnológica luso-britânica.

A JD.com e a Farfetch querem ainda desenvolver a parceria estratégica ao nível do `marketing`, logística e das soluções tecnológicas para crescerem ao nível do negócio num mercado, a China, avaliado em 80 mil milhões de dólares (72 mil milhões de euros).

A entrada da JD no capital da Farfetch permitirá à tecnológica luso-britânica reforçar a sua presença no mercado chinês, uma das suas apostas estratégicas.

"A China é o segundo maior mercado de luxo e estamos encantados em ter connosco um parceiro tão respeitado", afirmou José Neves, líder da Farfetch, no comunicado, lembrando ainda que a empresa "conta já com a confiança e parceria de 200 marcas de luxo e mais de 500 retalhistas multimarca".

Além disso, as duas empresas vão procurar alavancar a BlackDragon, uma plataforma tecnológica de `marketing` digital para diferentes áreas de retalho, comércio eletrónico, tecnologia, finanças, viagens, educação e automóvel.

Nesse sentido, a BlackDragon vai também permitir à Farfetch "ativar os vastos recursos" da JD.com no que diz respeito ao `big data` [dados], além de ajudar a criar "mecanismos automáticos" que possibilitem ampliar "o reconhecimento e o posicionamento" da marca Farfetch na China, refere-se no comunicado.

Falando sobre a aproximação à Farfetch, Richard Liu, afirmou que a JD.com "não poderia ter encontrado um parceiro na Internet mais forte", adiantando que se enquadra no objetivo da empresa por si liderada de impulsionar o negócio na área do luxo.

"Queremos aprofundar as relações com a Farfetch e com marcas de luxo nos próximos meses e anos", salientou o gestor.

Fundada em 2008, a Farfetch, plataforma `online` de compras de produtos de luxo, está traduzida para nove idiomas e tem parcerias com as melhores boutiques e marcas do mundo, de Tóquio a Toronto, Milão a Miami, oferecendo serviços em mais de 190 países e é uma das poucas `startups` do mundo a serem consideradas unicórnio, ou seja, empresas que estão avaliadas em mais de mil milhões de dólares (cerca de 902 milhões de euros).