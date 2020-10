Jerónimo de Sousa considera que há "respostas" que "não podem esperar" pelo Orçamento de Estado

O secretário-geral do PCP considera insuficientes as medidas do orçamento do estado para lidar com a situação que o país atravessa. Jerónimo de Sousa afirmou que o partido não vai desistir de intervir para melhorar o documento. O líder comunista disse que o PCP não partilha a ideia de quanto pior estiver o orçamento, melhor será para a oposição.