Jerónimo diz que crise política só fica excluída com soluções para o país

Jerónimo de Sousa avisa que uma crise política só fica excluída quando houver soluções para os problemas do país. Esta semana o PCP vai ter uma nova reunião com o Governo para negociar o Orçamento do Estado. Depois da reunião do Comité Central do partido, Jerónimo de Sousa sublinha que agora o Governo deu razão aos comunistas na falta de investimento no país pela voz do ministro das Infraestruturas.