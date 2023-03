Jerónimo Martins absorveu "parte dos aumentos de preço", diz presidente

"Na sequência das dificuldades que antecipámos no início do ano transato, fomos fiéis ao compromisso então assumido de fazermos a nossa parte para contribuir para a contenção da inflação alimentar", afirma Pedro Soares dos Santos, citado no comunicado dos resultados de 2022.

"Fizemo-lo absorvendo parte dos aumentos de preço apresentados pelos nossos fornecedores, por forma a não transferir todos os incrementos registados ao nível do custo das mercadorias compradas para o aumento dos preços de venda ao consumidor", acrescenta o presidente e administrador-delegado do grupo que detém o Pingo Doce e o Recheio, entre outras insígnias.

O lucro da Jerónimo Martins subiu 27,5% no ano passado, face a 2021, para 590 milhões de euros, e as vendas cresceram 21,5% para 25.385 milhões de euros.