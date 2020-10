Joalharia portuguesa unida em campanha internacional para relançar exportações

"É urgente voltar a colocar o setor na sua rota de crescimento e expansão internacional, mas não podemos simplesmente retomar. É necessário ajustar estratégias e uma profunda adaptação ao novo contexto", sustenta a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), salientando que "as empresas não podem nem devem fazer este percurso sozinhas, mas encontrar no coletivo a força e resiliência necessárias à sua recuperação".

Intitulada "Portuguese Jewellery -- Together We Stand", a nova campanha visa responder à "reestruturação dos modelos de negócio" que a associação diz ter sido imposta, "de forma profunda e irreversível", pela pandemia de covid-19.

Conforme explicou à agência Lusa o presidente da AORP, Nuno Marinho, o objetivo é reforçar "uma mensagem de união e força coletiva como solução à recuperação da positiva trajetória que o setor vinha a registar nos últimos anos".

Segundo um estudo realizado pela Deloitte Portugal e a divulgar hoje pela associação, o setor português de joalharia e relojoaria registou um crescimento de 17% do volume de negócios entre 2015 e 2018, para os 1.049 mil milhões de euros, tendo o número de trabalhadores aumentado 20%, para 10.337, e o Valor Acrescentado Bruto (VAB) progredido 15%, para 233 milhões de euros.

"Os resultados revelam um setor mais robusto, mas ainda tímido na sua estratégia de internacionalização face aos congéneres europeus", considera a associação, segundo a qual, "apesar da dinâmica positiva registada de 2015 a 2018" nas exportações, com um crescimento de 23% para os 208 milhões de euros, "as taxas de exportação continuam muito abaixo de mercados como Espanha, França ou Itália".

No inquérito realizado pela Deloitte a 68 empresas do setor, 87% dos inquiridos consideram que o reduzido investimento público para a promoção do setor e o reduzido conhecimento dos mercados internacionais constituem obstáculos relevantes à internacionalização.

Decidida a reverter este cenário nos próximos anos, a AORP admite que "os índices de exportação podem ser ainda reduzidos", mas lembra que "este é um percurso recente, que se iniciou de forma sólida, há apenas 10 anos e alcançou um reconhecimento notável".

"A última década foi revolucionária para a joalharia portuguesa. A marca Portugal impôs-se, tanto no segmento B2C [`Business to Consumer`], como B2B [`Business to Business`], o que revela um enorme potencial de expansão e nos obriga a encontrar novos caminhos e soluções para fazer face ao contexto pós-pandémico. E essa solução reside, sem dúvida, no coletivo", afirma Nuno Marinho.

É nesse sentido que surge a nova campanha "Together We Stand", promovida pela AORP e que se propõe ser "uma afirmação de coletivo que convoca toda a cadeia de valor, da indústria ao retalho, a unir-se para recuperar a trajetória positiva que vinha a registar".

A campanha apresenta sete histórias de empresários do setor, que retratam "a nova dinâmica da joalharia portuguesa, na sua aposta em inovação, `design` e internacionalização", representando cada empresa os diferentes segmentos que caracterizam a diversidade do setor e complementaridade necessárias à sua afirmação: Anselmo 1910, Eugénio Campos, JCF -- Joalheiros, TMB, José Martins Barbosa, Juliana Bezerra e Maria João Bahia.

Esta iniciativa é a face mais visível da estratégia de internacionalização do setor, liderada pela AORP, com o apoio do Compete 2020, e que tem previsto um investimento de três milhões de euros em ações de promoção internacional entre 2020 e 2021.

Depois de apresentada, hoje, ao setor e aos associados da AORP, a nova campanha promocional será divulgada no próximo fim de semana na Moda Lisboa, numa ativação aberta ao público, e no dia 16 num evento privado para convidados no âmbito do Portugal Fashion.

"A ideia de nos associarmos à Moda Lisboa e ao Portugal Fashion para este lançamento prende-se com a nossa estratégia de integrarmos cada vez mais o setor na afirmação da marca Moda Portugal, criando várias sinergias com as nossas congéneres do têxtil e calçado e marcando presença nestes eventos que são essenciais para colocar Portugal na rota da moda internacional", explicou à Lusa o presidente da associação.

Segundo adiantou, a campanha terá também uma forte componente digital, sendo o mote da futura plataforma `portuguesejewellery.pt`, que a AORP pretende "que se torne no endereço digital da joalharia portuguesa, atraindo novas oportunidades tanto no segmento B2C como B2B".