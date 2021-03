João Costa Pinto diz que "intervenção mais enérgica" do supervisor teria evitado problemas no Novo Banco

O autor do relatório do Banco de Portugal sobre a queda do BES diz que uma "intervenção mais enérgica" do supervisor teria evitado problemas no banco. João Costa Pinto foi a primeira pessoa a ser ouvida pelos deputados na nova comissão de inquérito ao Novo Banco. Criticou a venda à Lone Star e diz que "boa parte das perdas" do Novo Banco podiam ter sido evitadas.