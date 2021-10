João Leão assegura que não se prevê "agravamento do preço da eletricidade" no próximo ano

Aos jornalistas, João Leão confirmou que, "neste momento", se assiste "a um preço da eletricidade no mercado grossista" europeu, mas que "não é expetável que se mantenha muito tempo".







As expectativas do mercado europeu é que o preço da eletricidade "se reduza de forma substancial a partir da primavera e, em particular no verão", visto que na Europa o consumo de gás e luz dispara no inverno.





"O que é expectável é que no próximo ano não deve haver um agravamento do preço da eletricidade para as famílias", assegurou o ministro das Finanças, acrescentando que o Governo tomou medidas para manter os preços da eletricidade.





Quanto ao Orçamento do Estado para 2022, João Leão recordou que todos os anos há "negociações deficeis, exigentes com os partidos que viabilizam o orçamento", sublinhando que estão a ser "refletidas" as "preocupações dos partidos".





"Temos sempre abertura para falar com os partidos e ver com que preocupações podemos cooperar", disse ainda aos jornalistas.