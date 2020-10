João Leão: Injeção de capital no Novo Banco terá impacto orçamental máximo de 200 ME

O ministro das Finanças estimou terça-feira em 200 milhões de euros o impacto nas contas públicas da injeção de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco e adiantou que há bancos disponíveis para emprestarem dinheiro ao fundo.