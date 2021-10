João Leão mantém confiança na aprovação do orçamento

A posição de João Leão foi transmitida na última noite durante uma entrevista à TVI, depois de o PCP e o BE terem anunciado um provável voto contra a proposta de OE2022, entregue no parlamento na segunda-feira, caso não haja mudanças.", afirmou o ministro das Finanças.João Leão sublinhou que ambos os partidos "referiram que estavam disponíveis para dialogar com o Governo até à aprovação" final do OE2022 e garantiu que o executivo está disponível para negociar "dentro de um quadro de soluções positivas e de responsabilidade para o país".Segundo disse, agora existe "um contexto mais favorável do que no ano anterior" que foi marcado pela pandemia de covid-19, estando prevista uma "melhoria dos salários dos trabalhadores".", reforçou o ministro das Finanças.





PCP e Bloco contra a proposta







O grupo parlamentar do PCP anunciou que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), como está atualmente, conta “com o voto contra” do partido, sustentando que “não dá sinais” para resolver os problemas do país.”, disse o líder da bancada comunista, João Oliveira.Já a líder do BE considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 é "um balde de água fria" e advertiu que, "neste momento", o partido não pode viabilizar um documento em que não reconhece "propostas fundamentais".Catarina Martins disse que o BE procurará, "todos os dias, até ao último dia", perceber se "" mas avisou: "”.