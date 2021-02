João Leão na AR. Receita do Estado 2.200 milhões acima do previsto

Apesar da crise, a receita do Estado ficou o ano passado 2.200 milhões de euros acima do previsto pelo Governo. O ministro das Finanças revelou que se registaram subidas no valor arrecadado em IRS e IRC. A oposição diz que há dinheiro que não foi gasto e o PSD comparou a gestão de João Leão com a de Salazar.