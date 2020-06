João Leão. "Vamos conseguir colocar Portugal no caminho do crescimento"

Após a cerimónia de tomada de posse da nova equipa do Ministério das Finanças numa cerimónia restrita, João Leão, o novo ministro de Estado e das Finaças, disse estar convicto que, "uma vez ultrapassada esta crise de pandemia, vamos conseguir voltar a colocar Portugal no caminho do crescimento da economia, do emprego, da confiança e da sustentabilidade”.João Leão afirmou que a prioridade neste ano é “estabilizar o país, a economia e proteger os rendimentos”. “Só com crescimento económico vamos conseguir novamente estabilizar as contas públicas”, sublinhou o novo ministro das Finanças.“É para mim um prazer e uma honra poder servir o meu país, ainda para mais neste momento de grande dificuldade e grande exigência”, anunciou.

Durante a conferência de imprensa, João Leão disse ainda considerar o seu antecessor, Mário Centeno, “uma excelente hipótese” para governador do Banco de Portugal, acrescentando que não vê “nenhum inconveniente” nessa nomeação.

Costa promete política de continuidade

O primeiro-ministro considera que esta semana será muito importante para a Europa, como o Conselho Europeu a discutir pela primeira vez o plano de recuperação da Comissão Europeia.



António Costa considera que Centeno cumpriu a sua missão e deseja-lhe as maiores felicidades.

Os membros do Governo tomaram posse numa cerimónia restrita na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, a que assistiram o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e os governantes cessantes, sem outros convidados.





Devido à pandemia de covid-19, nesta curta cerimónia, que durou perto de cinco minutos, todos os presentes usaram máscara e não houve os habituais cumprimentos.



Quem é João Leão?

Entra hoje em campo João Leão, para substituir o "Ronaldo das Finanças" Mário Centeno. João Leão toma posse como número 1 do Ministério, ele que até agora era o terceiro na hierarquia. Ocupava o cargo de secretário de Estado do Tesouro.







Esta foi a primeira remodelação do XXII Governo Constitucional, sete meses e meio depois da sua entrada em funções, motivada pela saída Mário Centeno do cargo de ministro de Estado e das Finanças, a seu pedido, que foi conhecida na terça-feira, em simultâneo com a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.





Nesta recomposição, que não alterou a dimensão do Governo, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, foi promovido a Adjunto do novo ministro.

Tomaram posse como novos secretários de Estado Cláudia Joaquim, com a pasta do Orçamento, João Nuno Mendes, com as Finanças, e Miguel Cruz, com o Tesouro.