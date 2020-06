João Leão. "Vamos conseguir colocar Portugal no caminho do crescimento"

Após a cerimónia de tomada de posse da nova equipa do Ministério das Finanças, João Leão, o novo ministro de Estado e das Finaças, disse estar convicto que, "uma vez ultrapassada esta crise de pandemia, vamos conseguir voltar a colocar Portugal no caminho do crescimento da economia, do emprego, da confiança e da sustentabilidade”.



João Leão afirmou que a prioridade neste ano é “estabilizar o país, a economia e proteger os rendimentos”. “Só com crescimento económico vamos conseguir novamente estabilizar as contas públicas”, sublinhou o novo ministro das Finanças.



“É para mim um prazer e uma honra poder servir o meu país, ainda para mais neste momento de grande dificuldade e grande exigência”, anunciou.



Durante a conferência de imprensa, João Leão disse ainda considerar o seu antecessor, Mário Centeno, “uma excelente hipótese” para governador do Banco de Portugal, acrescentando que não vê “nenhum inconveniente” nessa nomeação.