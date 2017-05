João Salgueiro denuncia incumprimento na venda do Novo Banco

Na entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira da Antena 1 e Celso Filipe, do Jornal de Negócios o economista mostrou-se convicto de que As regras do concurso para a venda do Novo Banco não foram cumpridas. A denúncia é feita pelo antigo ministro das Finanças que acrescentou: “As regras foram alteradas a meio do percurso não permitindo que outros interessados viessem a concurso”.



João Salgueiro considera que deveria ter sido aberta "uma nova rodada".



Por tudo isto, João Salgueiro diz que não percebe porque é que o Governo ainda não explicou o que se passa. Nem percebe porque é que a UE aceita o negocio.

Para o antigo presidente da Associação Portuguesa de Bancos, não é possível um concurso ter "um dia marcado com um só concorrente". Adianta não é negociação "é imposição" e "reduz o valor das coisas".





João Salgueiro refere que "há um mal estar grande na banca" porque estão "a financiar um concorrente que ainda tem um bónus para estar em Portugal".A União Europeia "gostava de acabar com todos os bancos portugueses". Esta a criar bancos grandes intencionalmente quando foi isso que levou à crise de 2008.Critica igualmente a ingerência da UE no futuro da CGD. Admite que "tem confiança no governo português e na administração da CGD para resolverem os problemas da CGD" preocupa-o é a "interferência de fora" para beneficiar outros concorrentes. A banca portuguesa está a ficar prejudicada no contexto europeu.Relativamente ao crescimento de 2,8 por cento da economia nacional no ultimo trimestre, João Salgueiro não considera que se trate de um bom desempenho. "Não resolve o problema, não se fez nada para isso. Aconteceu." No entanto espera que se mantenha.O economista explica que o crescimento registado esteve diretamente ligado às mudanças no Medio Oriente e no Mediterrâneo que fizeram o turismo crescer.Defende que é preciso investimento produtivo e investimento estrangeiro. E neste último aspeto lembra que o Governo tem contra si a coligação que o apoia. Admite mesmo que "o Governo é heroico" porque está a tomar medidas nessa matéria mesmo sabendo que não tem o apoio incondicional.A entrevista a João Salgueiro para ouvir na integra este domingo depois do noticiário das 13h00.