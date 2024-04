João Vieira Lopes: "Não há governos a prazo. Negociamos com quem está em funções"

"Para nós, não há governos a prazo. Nós negociamos com o Governo que estiver em funções e exigimos que ele faça o máximo possível e o mais rapidamente possível", afirma em entrevista à Lusa o líder da confederação patronal.

João Vieira Lopes reforça que a CCP não trabalha em função de "cenários" mas sim em propostas que defendam o interesse das empresas, sublinhando que a confederação não vai ficar parada perante um governo minoritário.

"Não nos interessa se o Governo dura muito ou dura pouco, se é prazo ou não é prazo. Queremos medidas para as empresas", reitera.

O presidente da CCP conta que se reuniu pela primeira vez com o novo ministro da Economia, Pedro Reis, na semana passada, e que a reunião foi positiva, tendo ficado "com a ideia" de que o Governo, "independentemente do enquadramento político" pretende passar à prática um conjunto de medidas para apoiar as empresas que estão no Programa do Governo.

Para Vieira Lopes, é fundamental que o executivo avance com a baixa fiscal para as empresas, nomeadamente a redução do IRC prevista no Programa do Governo, porque é um imposto pesado uma vez que, além das taxas, tem uma série de "acrescentos", diz, referindo-se às derramas estadual e municipal e às tributações autónomas.

"A estrutura do IRC deve ser uma estrutura centrada em (...) taxar os lucros que são distribuídos e não os lucros que são investidos", afirma, notando que esta é uma "questão estrutural para o crescimento económico" sem o qual não é possível aumentar salários.

Ainda na área fiscal, Vieira Lopes defende "um incentivo radical para a capitalização das empresas" indicando que "tem que ser mais barato fiscalmente para os empresários, colocar dinheiro próprio" e recorrer menos à banca.

Segundo disse, o ministro da Economia "mostrou-se aberto a discutir estas temáticas" e, nos próximos dias serão realizadas reuniões de trabalho "em termos técnicos e em termos políticos" para abordar os assuntos.

O Programa do Governo da Aliança Democrática (AD) prevê a redução das taxas de IRC, com a redução gradual de dois pontos percentuais por ano, destinada a assegurar a tributação efetiva dos lucros a uma taxa de 15%, bem como a eliminação gradual da progressividade da derrama estadual e da derrama municipal em sede de IRC, assegurando no caso da última a compensação através do Orçamento do Estado da perda de receita para os municípios.

O executivo propõe ainda baixar em 20% as tributações autónomas sobre viaturas das empresas em sede de IRC, uma medida que constava no programa eleitoral do PS.

Acordos na Concertação Social geram maior consenso no parlamento



O presidente da CCP, João Vieira Lopes, defende que as medidas acordadas na Concertação Social terão maior possibilidade de gerar consensos no parlamento e afirma que avançar para um novo acordo de rendimentos e competitividade "é um não problema".



"Todos os acordos que forem feitos no quadro da Concertação Social, se exigirem legislações que sejam aprovadas no parlamento, terão, provavelmente, mais possibilidades de encontrar consensos no parlamento do que questões que sejam rejeitadas na Concertação Social", frisou Vieira Lopes.



O líder da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) sublinha a importância da Concertação Social, sobretudo num momento político "em que há uma grande dispersão partidária na Assembleia da República" onde "há partidos que valorizam a Concertação Social e outros que não valorizam".