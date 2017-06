Joaquim José Pascoal Aires e sociedade Visionaires sem habilitação para atividades financeiras

Lusa 30 Jun, 2017, 17:01 | Economia

"O Banco de Portugal adverte que Joaquim José Pascoal Aires e a sociedade Visionaires, S.A.R.L., com sede no Luxemburgo, não estão na presente data, nem nunca estiveram, habilitadas a exercer em Portugal a atividade de receção de depósitos ou de outros fundos reembolsáveis (ou qualquer outra atividade financeira sujeita à supervisão do Banco de Portugal)", refere o BdP em comunicado.

O supervisor refere ainda que "nenhuma sociedade detida ou gerida por Joaquim José Pascoal Aires, designadamente a Sky Invest London LTD (com sede no Reino Unido), está habilitada a desenvolver atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal".

Segundo destaca, a atividade de receção de depósitos ou de outros fundos reembolsáveis "está reservada às entidades habilitadas a exercê-la", cuja lista pode ser consultada no sítio do Banco de Portugal na Internet.