Joe Biden considera essencial cooperação com Japão e Coreia do Sul

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o presidente norte-americano manifestou-se "profundamente preocupado" com a possibilidade de a Coreia do Norte estar a testar armas nucleares, depois de um encontro em Madrid com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e com o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol, à margem dos trabalhos da cimeira da NATO, que decorre na capital espanhola.

O primeiro-ministro japonês, também citado pela AP, afirmou que um teste nuclear norte-coreano deva ter uma resposta trilateral (EUA, Japão e Coreia do Sul).

Biden considerou essencial a cooperação regional dos três países, especialmente em relação à Coreia do norte, acrescentou a agência de notícias EFE.

O Presidente dos EUA elogiou também o Japão e a Coreia do Sul pelos esforços na resposta à Rússia após a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, segundo a EFE.

O assessor de Biden para a segurança nacional, Jake Sulivan, tinha dito na terça-feira que este encontro em Madrid com os dois aliados asiáticos se centraria especialmente nas "ameaças contínuas" da Coreia do Norte e que seria também abordado "o desafio chinês".