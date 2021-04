Jogo em Macau regista em março melhor resultado desde início da pandemia

Em relação ao período homólogo de 2020, registou-se um aumento de 58%, indicou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, mas bem longe dos 25.840 milhões de patacas (2.775 milhões de euros) arrecadados em março de 2019, antes de se sentir o impacto da pandemia de covid-19.

Macau identificou apenas 48 infetados com o novo coronavírus, não existindo atualmente qualquer caso ativo. No território não se registou qualquer morte ou surto comunitário, mas as restrições fronteiriças e a ausência de visitantes praticamente paralisaram a economia, quase exclusivamente dependente da indústria dos casinos e do turismo chinês.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal. Em 2019 obteve receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31,18 mil milhões de euros).

Contudo, em 2020, devido ao impacto causado pela pandemia, os casinos em Macau terminaram o ano com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,4 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

Três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands China), MGM e Melco, exploram casinos naquela que é apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.