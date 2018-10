"Jóia da coroa" : grupo brasileiro vende Cimpor a grupo turco

São três fábricas e duas moagens de cimento. mais 20 pedreiras e as 46 centrais de betão em Portugal e em Cabo Verde.



Tudo isto vai passar das mãos da InterCement, do grupo brasileiro Camargo Correa para os turcos da OYAK - um destino de uma empresa que já foi portuguesa.



Em 2012, uma oferta úublica de aquisição da Camargo Correa propunha ficar com as posições da Caixa Geral de depósitos, BCP e do empresário Manuel Fino. Na altura houve grande oposição ao negócio.



Pouco mais de um mês depois, era este o fado da Cimpor: Marisa assinalava a venda em bolsa aos brasileiros, que prometiam não vender.



Passados seis anos, a Cimpor muda outra vez de mãos, desta vez para a Turquia. A justificação é reduzir a dívida da Camargo Correa.



A OYAK Cemnent tem neste país sete fábricas integradas de cimento entre dezenas de outras infrastruturas ligadas ao setor, com uma capacidade anual de produção de 12 milhões de toneladas.



A Reuters avança que a operação renderá ao grupo brasileiro 700 milhões de euros. Em comunicado, a empresa garante que as atuais estruturas diretivas das áreas produtivas e dos serviços centrais da Cimpor em Portugal e Cabo Verde vão manter-se em funções.



A Cimpor teve em 2017 um prejuízo de quase 500 milhões de euros, ainda assim uma recuperação superior a 40% face ao ano anterior.



A venda ainda deverá ser sujeita a avaliação da Autoridade da Concorrência