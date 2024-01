Jornalistas do DN ameaçam avançar com greve

A decisão foi tomada em plenário onde se decidiram novas formas de luta perante o problema de salários em atraso em vários títulos no Grupo Global Media. A Autoridade para as Condições do Trabalho já instaurou SETE contraordenações à Global Media por falhar o pagamento dos salários.



Os acionistas minoritários do grupo culpam a atual gestão pela "insustentável" situação da empresa. Consideram "inaceitáveis as tentativas de pressão exercidas junto da Entidade Reguladora da Comunicação".



Marco Galinha e os restantes acionistas minoritários dizem estar disponíveis para retomar o controlo da Global Media.



Querem marcar uma assembleia geral para avançar com uma proposta de destituição do presidente executivo do grupo, José Paulo Fafe... que é também representante do acionista maioritário, o Fundo World Opportunity.



Em resposta, José Paulo Fafe, avisa: "Eu não saio aos empurrões".