José de Mello e Arcus alienam 81,1% da Brisa a consórcio internacional

O consórcio referido em comunicado do grupo José de Mello é formado pela APG, da Holanda, pelo NPS, estrutura nacional das pensões da República da Coreia, e pela SLAM, que gere ativos da Swiss Life.O presidente do grupo José de Mello, Vasco de Mello, destaca, na mesma nota, que

A compra será concretizada por via de um veículo detido pelo consórcio e controlado pela APG e pelo NPS.

Nos termos do negócio,, detendo uma posição representativa de 17 por cento dos direitos de voto e participação ativa na gestão.A operação, que está ainda condicionada à luz verde dos reguladores, contou com a assessoria da Rothschild & Co do Caixa – Banco de Investimento, além da assessoria jurídica dos escritórios Vieira de Almeida & Associados, Clifford Chance e Loyens & Loeff. O objetivo é que a concretização aconteça no terceiro trimestre do ano.O reforço da estrutura de capitais e a amortização da dívida são mais-valias elencadas pelo grupo José de Mello, que destaca a experiência dos compradores na gestão de infraestruturas e uma perspetiva de longo prazo., lê-se no comunicado.“Esta nova parceria representa um dos maiores investimentos estrangeiros realizados em Portugal nos últimos anos e é também um sinal de confiança de importantes investidores internacionais na economia portuguesa”, acrescenta o grupo.

O consórcio

A holandesa APG é o maior gestor independente de fundos à escala internacional. Detém perto de 551 mil milhões de euros em ativos debaixo da sua gestão. No domínio das infraestruturas, detém 15 mil milhões de euros em sob gestão e mais de três dezenas de investimentos.A Swiss Life dispõe de cerca de cinco mil milhões de euros em ativos sob gestão em infraestruturas e 25 investimentos diretos no mesmo sector.Já o NPS apresenta-se como o terceiro maior fundo de pensões do mundo, detendo 540 mil milhões de euros de ativos em gestão. Está envolvido em investimentos infraestruturais, em todo o mundo, num montante de aproximadamente sete mil milhões de euros.