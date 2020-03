José de Mello Saúde assina contrato de financiamento de 33 ME com Bank of China

"A José de Mello Saúde, S.A. informa que assinou um contrato de financiamento com o Bank of China, com um prazo médio de quatro anos, no montante de 33 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta operação serviu, integralmente, para refinanciar um `Schuldschein Loan`(empréstimo) de 30 milhões de euros, contratado em outubro de 2017, com uma maturidade média de cerca de três anos.

Assim, a empresa "prossegue a sua estratégia financeira com foco na redução de risco de refinanciamento, diversificação de fontes de `funding` [financiamento] e alargamento da maturidade média da sua dívida".