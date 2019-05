José de Mello Saúde confirma buscas da Autoridade da Concorrência na CUF

Lusa10 Mai, 2019, 16:13 | Economia

"Na sequência das notícias veiculadas esta manhã em órgãos de comunicação social, a José de Mello Saúde vem informar que recebeu hoje a visita da Autoridade da Concorrência", disse a empresa, numa nota enviada à Lusa.

A José de Mello Saúde garantiu ainda que, de acordo com a sua política de transparência, "está a colaborar e a esclarecer, com total disponibilidade e serenidade, as solicitações desta entidade".

A AdC revelou hoje estar a realizar buscas em nove entidades do setor da saúde, da grande Lisboa, Porto e Algarve.

"A realização de diligências de busca e apreensão em oito localizações de nove entidades ativas no setor da saúde nas zonas da Grande Lisboa, Porto e Algarve por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha do consumidor" foi confirmada pela AdC, em comunicado hoje divulgado.

A entidade explicou, no documento, que as buscas têm estado a ser realizadas mediante autorização do Tribunal de Instrução Criminal e Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e contam com o acompanhamento da Divisão de Investigação Criminal da PSP.

As buscas têm como objetivo conseguir a obtenção de prova de práticas anticoncorrenciais, esclarecendo a AdC que não significam que as empresas visadas venham a ser objeto de condenação, nem implicam um juízo sobre a culpabilidade da sua conduta no mercado.