Jovem cabo-verdiano cria máquina de lavar as mãos que funciona com os pés

Serralheiro de profissão, Abílio Tavares Landim, 34 anos, é natural de Achada Fátima, concelho de Santa Cruz, interior da ilha cabo-verdiana de Santiago.

Após frequentar uma formação de sensibilização sobre o novo coronavírus no Centro de Saúde do concelho, ficou a matutar no que ouviu: "Que tudo está nas nossas mãos e que assim que lavarmos as mãos temos de lavar também a torneira".

"Então eu disse que poderia criar uma forma em que não precisamos usar as mãos, mas sim só os pés, que estão nos sapatos, e estes ficam na rua antes de entrar em casa", começou por explicar o jovem, à agência Lusa.

Para este projeto, traçou como meta construir três máquinas de lavar as mãos para oferecer ao centro de saúde, o que já aconteceu, faltando duas para a esquadra de polícia e para o quartel dos bombeiros municipais.

"Se fores a um posto de saúde, a uma esquadra policial, encontras as máquina aí, acionas com os pés para abrir, lavas as mãos. Só o sabão é que podes apanhar com as mãos", detalhou.

O serralheiro, com uma oficina em Achada Fátima, onde "faz tudo", referiu que as instituições só têm de comprar os materiais, como ferro, chapa, barril, que ele encarrega-se do resto.

Para a construção do engenho é preciso um barril de água, uma estrutura metálica, a parte de canalização e um pedal com uma mola para ser pressionado com os pés.

"Acho que estou a dar um contributo para evitar a propagação do vírus. Fiz com esse intuito, não pensei em dinheiro", afirmou.

Abílio Tavares Landim revelou que, entretanto, vai ter de fabricar pelo menos mais cinco máquinas do tipo, uma vez que já teve pedidos de um minimercado local e também vai colocar outra na Câmara Municipal de Santa Cruz.

O serralheiro também garantiu que o projeto vai continuar, porque já foi contactado por alguns empresários, não só de Santa Cruz, que querem ter a máquina nas suas empresas.

O jovem serralheiro cabo-verdiano indicou que recicla muitos produtos para construir a estrutura, pelo que apelou às pessoas para fazerem bom uso dos equipamentos.

Cabo Verde conta com seis casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, nas ilhas da Boa Vista e de Santiago (Praia), um dos quais acabou na morte de um turista inglês, de 62 anos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes em África subiu para pelo menos 209 num universo de mais de 5.940 casos confirmados em 49 países, de acordo com as estatísticas sobre a doença no continente.